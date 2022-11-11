Псковичей приглашают на прививки от гриппа и COVID-19 в мобильном ФАПе
На прививки от гриппа и COVID-19 в мобильном ФАПе приглашают псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Городской поликлиники Пскова.
«Возможна организация прививок по месту работы», - отмечается в сообщении. Телефон-факс приёмной главного врача 53-49-42. Телефон горячей линии: 299-028.
Ранее сообщалось, что всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в Псковской области.
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