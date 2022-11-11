Псковичей приглашают на прививки от гриппа и COVID-19 в мобильном ФАПе

18:22, 11 ноября 2022, ПАИ

На прививки от гриппа и COVID-19 в мобильном ФАПе приглашают псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Городской поликлиники Пскова.

«Возможна организация прививок по месту работы», - отмечается в сообщении. Телефон-факс приёмной главного врача 53-49-42. Телефон горячей линии: 299-028.

Ранее сообщалось, что всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в Псковской области.



