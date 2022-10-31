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Общество

Всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппа ожидается в Псковской области

Стоит ли ждать нового всплеска коронавируса и подъём каких заболеваний ождиается в ноябре, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Я не думаю что будут резкие всплески, так как заболеваемость дейсвительно в очередной раз снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 30 процентов практически», - сказала она и уточнила, что по данным лабораторных исследований, в Псковской области преобладает омикрон линнии BA.2.

Она также отметила, что сейчас ожидается волна заболеваемости ОРВИ и гриппа. Елена Припутенко подчеркнула, что на данный момент, самая главная задача - вакцинироваться от гриппа.

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