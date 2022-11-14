В России жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене с 1 декабря

07:43, 14 ноября 2022, ПАИ

Тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов изменятся в России в начале зимы. Тем самым индексация тарифов переносится с 1 июля на 1 декабря. Об этом пишет газета «Известия».

Тарифы на оплату электроэнергии, ТКО, водо- и теплоснабжения с 1 декабря 2022 года вырастут, но не более чем на 9 %. Это следует из принятого решения Минэкономразвития. При этом цена на газ должна вырасти на 8,5 % — с таким предложением уже выступила ФАС.

Официальный выход нормативно-правового акта об изменениях в тарифной сетке ожидается в самое ближайшее время, сообщили «Известиям» источники в отрасли ЖКХ. Окончательное решение об уровне индексации в регионах будут принимать правительства субъектов РФ.

«После этого индексация тарифов на услуги ЖКХ проводиться не будет более полутора лет, то есть следующая произойдет лишь 1 июля 2024 года. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», - пояснили в Минэке.

Отмечается, что подобное изменение системы ставок предусмотрено прогнозом социально-экономического развития от Минэкономразвития. После реализации этих тарифных решений средний ежемесячный платеж на одну семью из трёх человек в месяц вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц. В ФАС обращают внимание, что рост тарифов будет ниже уровня инфляции.

При этом сохранят все льготы и меры социальной поддержки россиян. Если платеж за «коммуналку» превышает определенный региональными властями процент от совокупного дохода семьи, то граждане смогут оформить субсидию.