13 модульных постов скорой помощи построят в Псковской области

16:29, 15 ноября 2022, ПАИ

Ещё 13 модульных постов скорой помощи появятся в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с жителями Новосокольнического района, пишет официальный Telegram-канал региона.

Губернатор отметил, что осмотрел построенный в муниципалитете пост. По итогам осмотра быстровозводимого здания все остались довольны результатом, поэтому подобный опыт будет тиражироваться и в других муниципалитетах.

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Скачков отметил, что всего в регионе необходимо построить тринадцать таких постов, три из которых планируется возвести по проекту «Реконструкция больничных комплексов, находящихся на приграничных территориях», и попросил масштабировать идею на всю область.

Михаил Ведерников поддержал предложение и поручил председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко разработать и принять отдельную региональную программу по созданию в районах сети постов «скорой помощи», чтобы в течение двух лет реализовать задуманное. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, который также присутствовал на объекте, обещал поддержать инициативу областных властей со стороны депутатского корпуса.

«Чтобы за 2-3 года закрыть проблему, понадобиться порядка 90 млн рублей. Может быть, нам стоит сделать такую региональную программу?» - озвучил идею губернатор Александру Котову, передает пресс-служба областного Собрания.

По мнению Александра Котова, строительство нового современного здания рациональнее ремонтов и приспособлений, которые обходятся бюджету недёшево.