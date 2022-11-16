В Госдуме предложили блокировать сайты за ЛГБТ-пропаганду

13:41, 16 ноября 2022, ПАИ

Депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн предложил блокировать сайты Роскомнадзором, если там будут содержаться материалы ЛГБТ-пропаганды. Соответствующие поправки парламентарий внес в законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды и педофилии.

Кроме того, Хинштейн подчеркнул, что данный вопрос обсуждался с представителями отрасли, пишет ТАСС. По словам депутата, эксперты согласились с тем, что «администрировать проект можно».

Депутат также обратил внимание на то, что те, кто находится в сфере онлайн-кинотеатров, понимают, какая информация может попасть под закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и педофилии. Поэтому по законодательству они обязаны маркировать такой контент.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ.