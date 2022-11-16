Подросток в Острове пронёс в школу электрошокер
Ученик одной из школ Острова пронёс в здание образовательного учреждения электрошокер. Об этом Псковскому агентству информации стало известно от собственных источников.
По предварительным данным, школьник использовал оружие на другом подростке. На данный момент электрошокер изъят: он находится у директора учебного заведения.
Напомним, сегодня, 16 ноября, в школе Острова подросток распылил в помещении заведения газовый баллончик. После инцидента за медицинской помощью обратились 16 учащихся школы, 15 из них уже отпустили домой. Следователи начали по данному факту доследственную проверку, круг подозреваемых уже установлен.
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