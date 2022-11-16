В Псковской области 16 детей отравились химическим веществом

15:44, 16 ноября 2022, ПАИ

16 учеников отравились химическим веществом в Острове. Инцидент произошел в одной из школ города 16 ноября, пишет газета «Известия».

По информации источника издания, в 11:00 в помещении распылили газовый баллончик. Четверо детей доставлены в больницу с легким отравлением, еще 12 были отпущены домой после осмотра.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц устанавливаются.