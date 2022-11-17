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Общество

Александр Голышев: Новые посты скорой помощи особенно актуальны при росте ДТП

О программе строительства в районах постов скорой помощи, которую поручил принять губернатор Псковской области Михаил Ведерников, высказался доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения МАН ВШ и АН ВШ РФ (2015), организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

«Очень правильное решение. В этом видится системная забота губернатора Михаила Ведерникова о развитии здравоохранения в области и сбережении жизни псковичей. Предоставление своевременной и квалифицированной медицинской помощи населению, особенно скорой медицинской помощи в неотложной форме и в экстренных случаях, — одна из главных социальных обязанностей государства. Особенно это актуализируется при росте количества дорожно-транспортных происшествий», — отметил Александр Голышев.

По его словам, областная программа создания сети постов скорой помощи позитивно скажется прежде всего на сохранении здоровья и жизней людей, которые проживают в сельской местности. «Очень важно, чтобы эти посты были обеспечены современным медицинским оборудованием и лекарствами и включены в единую информационную систему здравоохранения Псковской области», — сказал профессор. 

Напомним, что 13 модульных постов скорой помощи построят в Псковской области. 

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