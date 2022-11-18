III Псковский медиафорум пройдёт 26 ноября

16:33, 18 ноября 2022, ПАИ

III Псковский международный медиафорум пройдёт 26 ноября. Он будет посвящён вопросам приграничной политики и журналистики. Об этом рассказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире программы «Эксклюзив» на радиостанции «Луки FM».

«Мы же все-таки граничим с тремя государствами, плюс период специальной военной операции. В рамках медиафорума будет четыре-пять круглых столов. На один мы соберем представителей средств массовой информации из Белоруссии, Латвии, Эстонии и нашего подшефного Бериславского района Херсонской области», - рассказал он.

Антон Сергеев также отметил, что состоится круглый стол, который будет посвящен одной из актуальных тем, а именно развитию Telegram-пространства.

Кроме того, пройдет пленарное заседание, где будут присутствовать федеральные тележурналисты. На нем планируется выступление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Он пообщается с муниципальными СМИ в рамках пресс-конференции. Поскольку они не так часто появляются в области, в рамках этого мероприятия у них будет шанс пообщаться с первым лицом региона», - добавил он.

Проходить медиафорум будет в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова.

Напомним, что первый и второй Псковские медиафорумы проходили в 2018 и 2019 годах. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.