II медиафорум состоялся в Пскове (ВИДЕО)

21:53, 06 декабря 2019, ПАИ

II Псковский медиафорум состоялся в стенах Псковского государственного университета 6 декабря, на котором выступили региональные и федеральные журналисты, а также медиаэксперты.

На площадках форума выступили главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс» Анна Ефремова, советник генерального директора телекомпании «НТВ» Петр Годлевский и другие. Лекцию о работе с Telegram-каналами провела журналист и блогер Олеся Рябцева.

Участниками форума стали около 300 человек. Первый псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.