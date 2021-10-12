В Псковской области из-за коронавируса перенесли III медиафорум

14:35, 12 октября 2021, ПАИ

В Псковской области из-за ситуации с коронавирусом перенесли III медиафорум, который должен был пройти 18 ноября. Об этом сообщает близкий к администрации региона Telegram-канал Rikhtman.

Выбор новой даты проведения медиафорума будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионе. Напомним, что в 2020 году мероприятие также не состоялось из-за пандемии коронавируса.

Ранее проведение медиафорума анонсировал советник губернатора по информационной политике Антон Сергеев в эфире программы «Псковский телеграм». Медиафорум должен пройти одним днем и собрать порядка 100-150 участников. Сам форум ориентирован на практические нужды журналистов и редакций.