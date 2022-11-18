Представители федеральных СМИ примут участие в медиафоруме в Пскове

22:31, 18 ноября 2022, ПАИ

Представители целого ряда федеральных СМИ примут участие в международном медиафоруме, который пройдёт в Пскове 26 ноября. Об этом рассказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в проекте «Псковский телеграм».

Антон Сергеев отметил, что на мероприятиях форума будут участвовать, в частности, генеральный директор телекомпании «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, который уже несколько месяцев работает в новых регионах России, ведущий РЕН ТВ Андрей Добров, заместитель главного редактора телеканала «Россия 24» и ведущий авторской программы Алексей Казаков, а также собственный корреспондент информационного агентства Sputnik в Латвии Алексей Сафронов.

Напомним, что медиафорум будет посвящён вопросам приграничной политики и журналистики.