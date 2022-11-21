Путин подписал закон о едином пособии на детей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
Согласно закону, с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка. Добавим, что пособия на детей от 8 до 17 лет будут выплачивать по новым правилам.
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