Путин подписал закон о едином пособии на детей

16:45, 21 ноября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Согласно закону, с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка. Добавим, что пособия на детей от 8 до 17 лет будут выплачивать по новым правилам.