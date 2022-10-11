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Общество

Пособия на детей от 8 до 17 лет будут выплачивать по новым правилам

Выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет теперь назначают с месяца подачи заявления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области. 

В ОПФР пояснили, что по заявлениям, которые были поданы с 1 октября, выплату будут осуществлять с месяца обращения за её назначением (либо с месяца достижения ребёнком возраста восьми лет, если заявление оформлено не позднее шести месяцев). Пособие назначают с учётом комплексной оценки нуждаемости. Одно из важных условий – размер дохода семьи. Выплату устанавливают семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на человека в регионе проживания. В Псковской области сумма составляет 13 780 рублей.

Добавим, что при рассмотрении заявления также учитывают движимое и недвижимое имущество семьи. Более подробно о том, как оценивается нуждаемость семьи для права на получение пособия, можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ.

От дохода семьи зависит и размер выплаты. Он может составлять 50, 75 или 100 % прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В Псковской области размер выплат составляет 6 737 рублей 50 копеек, 10 106 рублей 25 копеек и 13 475 рублей соответственно, говорится в сообщении.

Заявление на выплату можно оформить на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ. На сегодняшний день в Псковской области ежемесячное пособие назначено почти на 22,2 тысячи детей.

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