Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

08:35, 16 ноября 2022, ПАИ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает установление единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, сообщает РИА Новости.

«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — отмечается в пояснительных материалах.

Уточняется, что после первого чтения, состоявшегося 18 октября, депутаты внесли в законопроект ряд поправок. Среди прочего они решили отказаться от термина «универсальное».

По информации Минтруда, пособие объединит различные выплаты:

— для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;

— по уходу за ребенком до полутора лет;

— на первого ребенка (предоставляется во всех регионах);

— на третьего ребенка (предоставляется только в 78 регионах и по разным правилам);

— на детей от трех до восьми лет (выплачивают органы социальной защиты);

— на детей от восьми до 17 лет (выплачивает Пенсионный фонд).

Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, будут ли они получать пособия по старым правилам или перейдут на новые. Как подчеркивали в Минтруде, за счет гармонизации правил выплаты пособие расширит контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета.