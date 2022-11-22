Госдума приняла во втором чтении проект о новом прожиточном минимуме

16:52, 22 ноября 2022, ПАИ

Проект о приостановке действия закона о прожиточном минимуме приняла Госдума во втором чтении, чтобы в 2023 году установить новый размер показателя.

Согласно пояснительной записке, речь идет о законе «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Действие акта предлагают приостановить для «установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023-2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 руб.) и 2024 (15 049 руб.) годов», уточняет агентство «Прайм».

Нижняя палата парламента также приняла во втором чтении законопроект, который предполагает продление заморозки накопительной части пенсии до 2025 года. Отмечается, что эта мера поспособствует уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 925,9 миллиарда рублей.

Кроме того, Госдума во втором чтении приняла законопроект для продления межбюджетных трансфертов из Фонда обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов до 2025 года.

Закон продлит срок действия положений закона об обязательном медицинском страховании касательно предоставления регионам средств на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также межбюджетных трансфертов для осуществления выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения.

Документ также уточняет список договоров, которые подтверждают страхование по ОМС.