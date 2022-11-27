ФОТОФАКТ В «Луки Парке» уже установили новогоднюю ёлку
В «Луки Парке» уже установили новогоднюю ёлку. Как сообщает группа «Луки Парк» в соцсети «ВКонтакте», наряжать главный символ Нового года начнут в ближайшее время.
Напомним, что Михаил Ведерников рассказал о праздничных мероприятиях в этом году. А 29 декабря в Великие Луки и 30 декабря в Псков прибудет сказочный поезд Деда Мороза.
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