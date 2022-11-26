«Дачу Деда Мороза» откроют в Пскове к Новому году

17:41, 26 ноября 2022, ПАИ

О формате грядущих новогодних праздников рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Этот вопрос он затронул в своём видеообращении к жителям региона.

«Как я уже говорил ранее, масштабных уличных концертов и народных гуляний не будет. А вот что касается детских мероприятий, их будет даже больше обычного, на любой вкус и возраст. Все учреждения культуры: филармония, театры, центры и дома культуры — готовят свои новогодние спектакли, концерты, интерактивные мероприятия», — сказал Михаил Ведерников.

29 декабря в Великие Луки и 30 декабря в Псков прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Этот проект РЖД реализуется не первый год, и у него уже есть свои постоянные гости. Все желающие смогут стать участниками программы, увидеть, как живёт Дед Мороз в поезде, посетить сувенирную лавку или кафе. Билеты можно будет приобрести на сайте РЖД.

Поезд также остановится в городе Дно — 29 декабря желающие смогут бесплатно принять участие в анимационной программе, но без посещения поезда.

Кроме того, губернатор упомянул о ещё одном крупном проекте для детей. По его словам, в Пскове в парке Строителей появится «Дача Деда Мороза». Новая локация будет работать с середины декабря и до середины января. «В этом волшебном доме будет обустроено несколько фотозон, проведены образовательные и интерактивные программы. Также там появится необычная и очень красивая деревянная четырёхметровая ёлка. Проект будет очень ярким и интересным. Обязательно посетите его на праздниках», — отметил Михаил Ведерников.