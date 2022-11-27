На сайтах белорусского McDonald's больше нет логотипа «М»

21:40, 27 ноября 2022, ПАИ

Сайт белорусского McDonald's запустил автоматическое перенаправление на новый адрес, не содержащий отсылок к названию компании. На главной странице и на изображениях позиций меню больше нет логотипа с узнаваемой буквой «М».

Ранее в Минске и в регионах Белоруссии в рамках анонсированного перехода на новый бренд 22 ноября у ряда ресторанов были демонтированы вывески с жёлтой буквой «М», при этом работа точек общепита не прерывалась.

Сайт ресторана обновился вечером 27 ноября, после чего включилась автоматическая переадресация на сайт ksbv.by. Также изменился адрес электронной почты для обращений и были внесены некоторые изменения в меню, в частности больше не предлагается бургер «Биг Мак». Напомним, в Казахстане также приостановится работа McDonald's.