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Общество

В Казахстане приостановится работа McDonald's

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

McDonald`s в Казахстане с пятницы временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений местных поставок, сообщила в четверг пресс-служба компании.

«McDonald`s в Казахстане с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений местных поставок. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы», — говорится в сообщении.

Пауза в работе ресторанов быстрого питания McDonald's в Казахстане продлится две недели, сообщили сотрудники нескольких ресторанов. Помимо этого, сотрудники заявили, что им пообещали компенсировать время простоя. Уточнять информацию о проблеме с поставками они не стали.

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