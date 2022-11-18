В Казахстане приостановится работа McDonald's

23:44, 17 ноября 2022, ПАИ

McDonald`s в Казахстане с пятницы временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений местных поставок, сообщила в четверг пресс-служба компании.

«McDonald`s в Казахстане с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений местных поставок. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы», — говорится в сообщении.

Пауза в работе ресторанов быстрого питания McDonald's в Казахстане продлится две недели, сообщили сотрудники нескольких ресторанов. Помимо этого, сотрудники заявили, что им пообещали компенсировать время простоя. Уточнять информацию о проблеме с поставками они не стали.