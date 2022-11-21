Рестораны сети McDonald's в Минске закроют в полночь
Рестораны сети McDonald's закрывают в Белоруссии сегодня, 21 ноября, в полночь. Об этом сообщил сотрудник одного из заведений.
Перед закрытием ресторана McDonald's в центре Минска на проспекте Независимости ажиотажа не наблюдалось, было достаточно много свободных мест — очереди у касс практически отсутствовали. Как сообщил РИА Новости сотрудник одного из ресторанов, ранее официальное закрытие запланировали на 18:00, однако позднее руководство сети изменило планы, разрешив заведениям белорусской столицы «работать как обычно».
Со вторника белорусская сеть McDonald's начнёт работать под российским брендом «Вкусно — и точка».
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