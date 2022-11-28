Пансионат «Маево» стал новым претендентом на «Народное признание» в номинации «Сервис»

21:32, 28 ноября 2022, ПАИ

Пансионат «Маево», расположенный в Новосокольническом районе, стал ещё одним претендентом на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут на награду в номинации «Сервис».

Пансионат семейного отдыха «Маево» расположен в экологически чистом месте. Он находится в лесном массиве на берегу озера. Для отдыха здесь оборудован пляж, есть тренажерный зал, детская игровая площадка. Можно взять в прокат спортивный инвентарь, зимой – это ватрушки, лыжи, коньки.

Пансионат оказывает лечебно-оздоровительные услуги: магнитотерапия, грязелечение, прессотерапия, кислородные ванны, травяные ингаляции, капсулы «Сан-Спектра», спелеотерапия, кислородные коктейли, лечебный массаж и многое другое.

Для отдыхающих разработаны экскурсионные маршруты в Пушкинские Горы, Смоленск, усадьбу Ореховно в Пустошкинском районе, в Новосокольники. Также здесь предлагают туры в Белоруссию.