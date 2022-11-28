Пансионат «Маево» стал новым претендентом на «Народное признание» в номинации «Сервис»
Пансионат «Маево», расположенный в Новосокольническом районе, стал ещё одним претендентом на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут на награду в номинации «Сервис».
Пансионат семейного отдыха «Маево» расположен в экологически чистом месте. Он находится в лесном массиве на берегу озера. Для отдыха здесь оборудован пляж, есть тренажерный зал, детская игровая площадка. Можно взять в прокат спортивный инвентарь, зимой – это ватрушки, лыжи, коньки.
Пансионат оказывает лечебно-оздоровительные услуги: магнитотерапия, грязелечение, прессотерапия, кислородные ванны, травяные ингаляции, капсулы «Сан-Спектра», спелеотерапия, кислородные коктейли, лечебный массаж и многое другое.
Для отдыхающих разработаны экскурсионные маршруты в Пушкинские Горы, Смоленск, усадьбу Ореховно в Пустошкинском районе, в Новосокольники. Также здесь предлагают туры в Белоруссию.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь >>> https://informpskov.ru/np2022.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму https://informpskov.ru/np2022/form Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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Пансионат «Маево» стал новым претендентом на «Народное признание» в номинации «Сервис»
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