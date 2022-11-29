Велогонщик из Порховского района пополнил число соискателей премии «Народное признание»
Велогонщик из Порховского района Иван Михайлов пополнил число соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Рекорд».
Иван Михайлов с детства занимается велоспортом, является постоянным участником различных велогонок и победителем большинства из них в своей возрастной категории.
В этом году по результатам серии летних гонок Кубка велосипедных марафонов Ленинградской области, которая завершилась Лемболовским марафоном, Иван Михайлов занял первое место и подтвердил звание лучшего гонщика, став абсолютным победителем.
Также спортсмен выиграл чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу, посвящённые памяти заслуженного тренера РФ А. Михайлова и 50-летию велотрассы в Порховском районе.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Велогонщик из Порховского района пополнил число соискателей премии «Народное признание»