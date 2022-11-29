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Общество

Велогонщик из Порховского района пополнил число соискателей премии «Народное признание»

Велогонщик из Порховского района Иван Михайлов пополнил число соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Рекорд».

Фото предоставлено автором заявки Иван Михайлов с детства занимается велоспортом, является постоянным участником различных велогонок и победителем большинства из них в своей возрастной категории.

В этом году по результатам серии летних гонок Кубка велосипедных марафонов Ленинградской области, которая завершилась Лемболовским марафоном, Иван Михайлов занял первое место и подтвердил звание лучшего гонщика, став абсолютным победителем.

Фото предоставлено автором заявки Также спортсмен выиграл чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу, посвящённые памяти заслуженного тренера РФ А. Михайлова и 50-летию велотрассы в Порховском районе.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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