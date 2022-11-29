Велогонщик из Порховского района пополнил число соискателей премии «Народное признание»

20:25, 29 ноября 2022, ПАИ

Велогонщик из Порховского района Иван Михайлов пополнил число соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Рекорд».

Иван Михайлов с детства занимается велоспортом, является постоянным участником различных велогонок и победителем большинства из них в своей возрастной категории.

В этом году по результатам серии летних гонок Кубка велосипедных марафонов Ленинградской области, которая завершилась Лемболовским марафоном, Иван Михайлов занял первое место и подтвердил звание лучшего гонщика, став абсолютным победителем.

Также спортсмен выиграл чемпионат и первенство Псковской области по велокроссу, посвящённые памяти заслуженного тренера РФ А. Михайлова и 50-летию велотрассы в Порховском районе.