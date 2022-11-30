Первый созданный в Дно мюзикл поборется за премию «Народное признание»

19:51, 30 ноября 2022, ПАИ

Соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» стал первый и пока единственный созданный артистами из города Дно мюзикл «Исполнение желаний в 3-D царстве». Премьера этой постановки, которая состоялась в ноябре, выдвинута на соискание награды в номинации «Событие».

В октябре 2021 года Дновский районный культурный центр стал победителем первого конкурса грантов президентского Фонда культурных инициатив. На конкурс он представил проект, цель которого – постановка детского мюзикла. На это были выделены средства из федерального бюджета.

Почти год шла работа над мюзиклом. Автор идеи постановки – Елена Карпова, режиссёр-постановщик – хореограф Юрий Воронов (руководитель хореографического ансамбля «Контраст»), вокалом с артистами занималась дновская певица Елена Швецова.

Актёрами мюзикла, которых было около 80, стали артисты дновских детских коллективов – «Контраст» (хореографический ансамбль) и «ART-family» (вокальная студия). Каждому юному артисту пришлось осваивать новый жанр, в котором необходимо и петь, и танцевать, и играть роль.

«Сюжет мюзикла, костюмы, декорации, исполнители ролей - всё было продумано до мелочей, поэтому на премьере спектакля публика ликовала и встречала актёров бурными аплодисментами», - отмечается в заявке.

У артистов мюзикла были уже и первые гастроли в Новгородской области.