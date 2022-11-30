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Культура

Первый созданный в Дно мюзикл поборется за премию «Народное признание»

Соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» стал первый и пока единственный созданный артистами из города Дно мюзикл «Исполнение желаний в 3-D царстве». Премьера этой постановки, которая состоялась в ноябре, выдвинута на соискание награды в номинации «Событие».

Фото предоставлено Дновским районным центром культурыВ октябре 2021 года Дновский районный культурный центр стал победителем первого конкурса грантов президентского Фонда культурных инициатив. На конкурс он представил проект, цель которого – постановка детского мюзикла. На это были выделены средства из федерального бюджета.

Почти год шла работа над мюзиклом. Автор идеи постановки – Елена Карпова, режиссёр-постановщик – хореограф Юрий Воронов (руководитель хореографического ансамбля «Контраст»), вокалом с артистами занималась дновская певица Елена Швецова.

Фото предоставлено Дновским районным центром культурыАктёрами мюзикла, которых было около 80, стали артисты дновских детских коллективов – «Контраст» (хореографический ансамбль) и «ART-family» (вокальная студия). Каждому юному артисту пришлось осваивать новый жанр, в котором необходимо и петь, и танцевать, и играть роль.

«Сюжет мюзикла, костюмы, декорации, исполнители ролей - всё было продумано до мелочей, поэтому на премьере спектакля публика ликовала и встречала актёров бурными аплодисментами», - отмечается в заявке.

У артистов мюзикла были уже и первые гастроли в Новгородской области.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.

 
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