Путин пообещал поручить проработать вопрос установления Дня психолога

17:07, 01 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин пообещал поручить своей администрации проработать вопрос об установлении дня психолога 22 ноября, пишет РИА Новости.

«Ну, здесь ничего обещать не буду, но обязательно поручу администрации проработать вопрос этот», - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» на соответствующий вопрос.

На площадке Парка наук и искусства «Сириус» 1 декабря открылся II Конгресс молодых ученых.

В ходе мероприятия политики и ученые из 40 стран обсуждают пути достижения научного и технологического суверенитета РФ, перспективы международного сотрудничества, связи науки и общества.