Гуманитарку для мобилизованных собирали с осени в Красногородске

23:03, 01 декабря 2022, ПАИ

Практически всю осень организаторы гуманитарной помощи мобилизованным красногородцам в лице Красногородского поискового отряда «Первый рубеж» занимались сбором средств и формированием посылок в поддержку земляков, задействованных в специальной военной операции на Украине.

Родные и близкие мобилизованных и просто неравнодушные люди приносили тёплые вещи, продукты питания длительного хранения. На перечисленные средства были закуплены предметы первой необходимости. К благому делу присоединились земляки из Санкт-Петербурга, поисковики из Белоруссии, наши предприниматели, организации, предприятия и учреждения. Дети писали письма на фронт и делали открытки своими руками.

Совсем скоро собранная помощь попадëт на передовую к бойцам.

«Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в акции, кто приносил посылки даже в последние минуты перед отправкой, коллективу агрошколы за 35 000 рублей на топливо для поездки, —отметили организаторы сбора помощи, супруги Валерий и Татьяна Леппо. — Мы видим, что наши земляки — все без исключения — единая и сплочëнная семья. Эта помощь — наглядный тому пример. Красногородск своих не бросает!»