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Общество

Семьи с невысоким уровнем дохода смогут получать единое пособие

Cемьи с детьми и будущие мамы, имеющие невысокий уровень дохода, будут получать единое пособие c 1 января 2023 года. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

Единое пособие заменит следующие выплаты: на первого ребёнка, при рождении третьего ребёнка, на детей от 3 до 7 лет, на детей от 8 до 17 лет и федеральные выплаты женщинам, ожидающим ребёнка и вставшим на учёт до 12-й недели беременности.

При назначении пособия оценивают доходы семьи, имущественную обеспеченность и трудовой потенциал.

Размер единого пособия составит 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. В среднем по стране в 2023 году это 7 000, 10 500 и 14 000 рублей.

«Преимущества единого пособия — это общий подход, не зависящий от возраста и очерёдности ребёнка, а также оформление выплат на всех детей в семье одним заявлением», — говорится в сообщении.

Чтобы оформить новое пособие, подайте заявку на «Госуслугах» или в отделении Социального фонда. Те, кто уже получает помощь от государства, смогут выбрать разные выплаты, как и прежде, или единое пособие. 

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о едином пособии на детей.

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