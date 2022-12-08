Сбер предоставил возможность снимать наличные в магазинах «Пятерочка»

10:35, 08 декабря 2022, ПАИ

Раньше, чтобы снять деньги, приходилось специально ходить к банкомату, теперь же их можно получить прямо на кассе в магазине с помощью сервиса по снятию наличных в момент совершения покупки. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сервис выдачи наличных уже реализован на базе эквайринга Сбербанка в 35 магазинах райпо облпотребсоюза в районах Псковской области. В Пскове снять наличные с банковской карты можно на кассе в магазинах здорового питания «ВкусВилл» и гипермаркете «Перекресток». В декабре список и география магазинов, в которых можно получить наличные в момент оплаты покупок на кассе, расширился за счет внедрения услуги в торговой сети «Пятерочка».

Получить наличные со своей карты на кассе магазина легко. Сделайте покупку. Перед оплатой товаров предупредите кассира о том, что хотели бы снять определенную сумму с карты наличными. Расплатитесь картой как обычно. С вашего счета одновременно спишутся стоимость товаров и необходимая сумма наличных. Кассир выдаст вам деньги, рассказали в банке.

Клиенты Сбера могут получить до 5 тысяч рублей за один раз и до 20 тысяч рублей в месяц, что важно – без комиссии. Для клиентов других банков лимиты, комиссии и ограничения устанавливаются банками-эмитентами.

«Мы постоянно находимся в поиске удобных для жителей Псковской области решений, направленных на повышение доступности финансовых услуг. Сервис по снятию наличных на кассе в момент совершения покупки будет удобен и жителям городов, позволяя экономить время на поиск банкомата, и сельским жителям, в населенных пунктах которых отсутствуют банки и банкоматы», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.