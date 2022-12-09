«Вслепую и без страховки»: выступление канатоходца в Пскове чуть не обернулось травмой

07:48, 09 декабря 2022, ПАИ

В первый день работы цирка шапито братьев Мансуровых во время представления канатоходцев Азима и Аргена Джумалиевых один из братьев сорвался с каната, когда выполнял трюк вслепую и без страховки, сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Как рассказали псковичи, которые присутствовали на выступлении, акробат потерял равновесие и сорвался, но не упал, а зацепился ногой за канат. «Видно было, что потянул немного руку», - говорят очевидцы.

По словам горожан, конферансье быстро успокоил публику в тревожный момент: «Спокойно! Мы тоже люди, бывает всякое». И со второй попытки был выполнен экстремальный трюк.

«Видно было неподдельное волнение страховавшего внизу брата. Они участвовали во многих номерах и приготовлениях, и потом на протяжении всего циркового представления было видно, как тот периодически потирал руку. Так что представление было очень даже захватывающим», – отметили зрители.

Не меньше впечатлений получили псковичи и от выступления каскадёров на мотоциклах. «Рев моторов, запах горючего, рок-музыка, симпатичные каскадёры – не ожидала такого цирка. Короче, остались в восторге!» – рассказала горожанка.