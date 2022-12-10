Рейд по проверке соблюдения правил пожарной безопасности прошёл в Куньинском районе

09:51, 10 декабря 2022, ПАИ

Профилактический рейд по проверке соблюдения правил пожарной безопасности провели псковские сотрудники МЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале «ГУ МЧС России по Псковской области».

«В 2022 году при пожарах погибло уже 76 человек. Основная причина их гибели — неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Именно данным вопросам посвящены беседы, проводимые сегодня с гражданами на территории Псковской области, в частности в Куньинском районе, с вручением агитационных материалов на соответствующую тему», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что при возникновении пожара или задымления нужно незамедлительно звонить по номеру пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Псковской области — (8 8112) 79-99-99.