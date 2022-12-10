Единовременную выплату получат военнослужащие, заключившие контракты в период СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила единовременной денежной выплаты военнослужащим, заключившим контракт в период специальной военной операции на Украине, в том числе мобилизованным. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Деньги должны перевести военным не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части. В случае увольнения со службы ранее срока, установленного контрактом, выплаченная сумма подлежит исчислению пропорционально времени, которое осталось до окончания срока контракта.
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