Единовременную выплату получат военнослужащие, заключившие контракты в период СВО

22:36, 10 декабря 2022, ПАИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила единовременной денежной выплаты военнослужащим, заключившим контракт в период специальной военной операции на Украине, в том числе мобилизованным. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Деньги должны перевести военным не позднее, чем через 10 рабочих дней со дня издания приказа соответствующего командира воинской части. В случае увольнения со службы ранее срока, установленного контрактом, выплаченная сумма подлежит исчислению пропорционально времени, которое осталось до окончания срока контракта.