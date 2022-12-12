День Конституции отмечают 12 декабря в России

07:29, 12 декабря 2022, ПАИ

День Конституции Российской Федерации отмечают 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником, пишет calend.ru.

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила по меньшей мере два политических кризиса. Ей предшествовали принятая в 1918 году Конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и так называемая «брежневская» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, из которых одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» (ранее — на 4 года), и о том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее — на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).

В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов. Летом 2020 года в Основной закон были внесены значительные изменения, посвященные новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами, меняющие круг полномочий парламента, запрещающие отчуждение федеральных территорий, устанавливающие статус русского языка, закрепляющие приоритет национального законодательства перед международным в случае его противоречия Конституции России. В октябре 2022 года в связи с принятием новых регионов в состав РФ в Конституцию вновь были внесены поправки.