Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Журнал ПсковГУ «Метаморфозы истории» вошел в перечень ведущих научных изданий

Электронный научный журнал «Метаморфозы истории», который издает Псковский государственный университет, вошел в перечень ведущих рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Сетевой научный проект псковского вуза реализуется совместно с Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова и Институтом США и Канады имени академика А. Г. Арбатова РАН. В данном сетевом издании публикуются научные статьи ведущих отечественных и зарубежных исследователей и ученых по отечественной истории, всеобщей истории и истории международных отношений.

«Метаморфозы истории» стали первым научным журналом, который издается на территории Псковской области. Он включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки РФ. Журнал включает раздел «История Второй мировой войны: противодействие попыткам фальсификации истории», в рамках которого публикуются научные статьи по теме проекта «Без срока давности».

«Этот сетевой научный проект отвечает задачам программы развития ПсковГУ «Приоритет 2030». Способствует формированию единой академической среды российско-белорусского пограничья и созданию открытой площадки межнационального общения в рамках научного направления - безопасность культурно-исторического и информационного пространства человека и общества. Журнал из перечня ВАК – это трибуна, с которой ученый заявляет о своих исследованиях. Это ещё один динамичный шаг в сторону развития науки в нашем регионе», - отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Публикации в журналах данной категории также дают возможность научно-педагогическим работникам претендовать на получение ученого звания доцента или профессора, те есть служат своего рода инструментом аттестации. Журнал из перечня ВАК – это своеобразная трибуна, с которой ученый заявляет о своем вкладе в науку, подчеркнули в вузе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 декабря 2022

Псковичам объяснили, кому положены досрочные страховые пенсии

12 декабря 2022

Михаил Ведерников вручил более 50 наград в День Конституции
12 декабря 2022

ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона по итогам недели
12 декабря 2022

Развитие псковского аэропорта обсуждают в медиацентре ПАИ
12 декабря 2022

Журнал ПсковГУ «Метаморфозы истории» вошел в перечень ведущих научных изданий

12 декабря 2022

Создатель урбанистического лагеря в Себеже выдвинут на «Народное признание»

12 декабря 2022

ФОТОФАКТ «Дача Деда Мороза» в Пскове засияла огнями
12 декабря 2022

ВИДЕО Демонтаж дома с рухнувшими балконами начался в Плюссе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...