Журнал ПсковГУ «Метаморфозы истории» вошел в перечень ведущих научных изданий

13:48, 12 декабря 2022, ПАИ

Электронный научный журнал «Метаморфозы истории», который издает Псковский государственный университет, вошел в перечень ведущих рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета.

Сетевой научный проект псковского вуза реализуется совместно с Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова и Институтом США и Канады имени академика А. Г. Арбатова РАН. В данном сетевом издании публикуются научные статьи ведущих отечественных и зарубежных исследователей и ученых по отечественной истории, всеобщей истории и истории международных отношений.

«Метаморфозы истории» стали первым научным журналом, который издается на территории Псковской области. Он включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки РФ. Журнал включает раздел «История Второй мировой войны: противодействие попыткам фальсификации истории», в рамках которого публикуются научные статьи по теме проекта «Без срока давности».

«Этот сетевой научный проект отвечает задачам программы развития ПсковГУ «Приоритет 2030». Способствует формированию единой академической среды российско-белорусского пограничья и созданию открытой площадки межнационального общения в рамках научного направления - безопасность культурно-исторического и информационного пространства человека и общества. Журнал из перечня ВАК – это трибуна, с которой ученый заявляет о своих исследованиях. Это ещё один динамичный шаг в сторону развития науки в нашем регионе», - отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Публикации в журналах данной категории также дают возможность научно-педагогическим работникам претендовать на получение ученого звания доцента или профессора, те есть служат своего рода инструментом аттестации. Журнал из перечня ВАК – это своеобразная трибуна, с которой ученый заявляет о своем вкладе в науку, подчеркнули в вузе.