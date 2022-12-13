Юрий Бурлин: Долг власти и общественности — помочь семьям военных

14:58, 13 декабря 2022, ПАИ

Настройка системы помощи семьям военнослужащих - одна из приоритетных задач органов власти как на законодательном, так и на исполнительном уровне, заявил член Общественной палаты Псковской области Юрий Бурлин.

Он подчеркнул, что общественность не должна оставаться в стороне. «Все принимаемые меры просто необходимы для того, чтобы те, кто сейчас выполняет свой долг в зоне проведения специальной военной операции, могли быть спокойными за свои семьи», — сказал Юрий Бурлин и добавил, что сам участвует в решении вопросов помощи семьям военнослужащих.

По его словам, долг каждого представителя власти или общественности - оказать всю необходимую поддержку родным тех, кто сейчас стоит на защите родины.