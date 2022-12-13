Порховский фестиваль каш поборется за «Народное признание»
В номинации «Событие» за общественную премию «Народное признание — 2022» поборется межмуниципальный гастрономический фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши». Он проводится в Порхове с 2019 года и в 2022 году прошёл в четвёртый раз, но в онлайн-формате из-за действовавших противоковидных ограничений.
Фестиваль направлен на возрождение национальных традиций русской кухни и продвижение туристического имиджа города Порхова и представляет собой большой праздник, объединяющий всех желающих, в том числе предприятия общественного питания, малого и среднего бизнеса, учебные центры по подготовке поваров. Участниками фестиваля являются жители и гости города, предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания, туризма и ремесла, творческие коллективы и объединения, в том числе и из других районов области.
Участники фестиваля представляют готовые блюда по следующим направлениям: солдатская каша, детская каша, каша по старинным рецептам и каша приготовленная по собственному рецепту. Готовят конкурсные блюда из собственных продуктов, при этом допускается использование только региональных продуктов и круп, традиционных для русской кухни. Уже готовое блюдо участники должны презентовать, рассказать о рецепте и его истории.
В 2023 году фестиваль пройдёт уже в пятый раз.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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