Порховский фестиваль каш поборется за «Народное признание»

21:27, 13 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Событие» за общественную премию «Народное признание — 2022» поборется межмуниципальный гастрономический фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши». Он проводится в Порхове с 2019 года и в 2022 году прошёл в четвёртый раз, но в онлайн-формате из-за действовавших противоковидных ограничений.

Фестиваль направлен на возрождение национальных традиций русской кухни и продвижение туристического имиджа города Порхова и представляет собой большой праздник, объединяющий всех желающих, в том числе предприятия общественного питания, малого и среднего бизнеса, учебные центры по подготовке поваров. Участниками фестиваля являются жители и гости города, предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания, туризма и ремесла, творческие коллективы и объединения, в том числе и из других районов области.

Участники фестиваля представляют готовые блюда по следующим направлениям: солдатская каша, детская каша, каша по старинным рецептам и каша приготовленная по собственному рецепту. Готовят конкурсные блюда из собственных продуктов, при этом допускается использование только региональных продуктов и круп, традиционных для русской кухни. Уже готовое блюдо участники должны презентовать, рассказать о рецепте и его истории.

В 2023 году фестиваль пройдёт уже в пятый раз.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.