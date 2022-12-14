В Пскове укушенному собакой мальчику выплатят 30 тысяч рублей

10:55, 14 декабря 2022, ПАИ

Семье семилетнего мальчика, которого в Пскове укусил бездомный пёс, заплатят компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре области.

Инцидент произошёл 16 мая 2021 года. Во время прогулки в Пскове ребенка укусила бездомная собака: мальчик получил телесные повреждения и сильно испугался. Мать ребёнка обратилась в надзорное ведомство.

В прокуратуре отметили, что ребёнок до сих пор боится животных и не может забыть случившееся.

Ввиду того что в 2021 году обязанности по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев были возложены на комитет по ветеринарии Псковской области и подведомственные ему учреждения, прокуратура Пскова направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с указанного учреждения в пользу несовершеннолетнего в размере 30 тысяч рублей.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда вступило в законную силу.