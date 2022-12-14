Новогодние ёлки организуют сразу в нескольких дворах Великих Лук

15:33, 14 декабря 2022, ПАИ

Новогодние ёлки организуют сразу в нескольких дворах Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

В рамках народного фестиваля «Любимый дворик» в городе пройдут новогодние праздничные мероприятия для юных великолучан. В программу включены выступления аниматоров, различные игры и интерактивные площадки. Гостями праздника станут главные персонажи Нового года - Дед Мороз и Снегурочка.

Праздники пройдут по следующим адресам:

- 20 декабря в 18:00 во дворе домов № 15 и № 17/1 на улице Первомайской;

- 23 декабря в 17:00 во дворе дома № 4, корпус 1 и дома № 3а на улице Рабочей;

- 25 декабря в 15:00 во дворе дома № 139, корпус 1 на проспекте Гагарина;

- 25 декабря в 17:00 во дворе дома № 12 на набережной Л. Шмидта;

- 27 декабря в 16:00 во дворе дома № 10/15 на улице Гоголя;

- 27 декабря в 18:00 во дворе дома № 30/12 на улице Гражданской.