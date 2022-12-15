Память погибших журналистов почтил Михаил Ведерников

15:01, 15 декабря 2022, ПАИ

Память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, почтил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В Пскове в эту памятную дату вспоминают оператора ГТРК «Псков» Валентина Януса, который в 1995 году не вернулся из командировки в Чечню. Во время съемки фильма «Необъявленная война» оператора смертельно ранил снайпер.

Глава региона в четверг, 15 декабря, возложил цветы к мемориальному знаку, который установлен в этом году у здания ГТРК «Псков». Рядом с мемориалом в память о тех, кто во имя профессии, не являясь военнослужащим, рискует своей жизнью, разбит сквер журналистов.

В этот день в России вспоминают российских корреспондентов, операторов и режиссеров, погибших как в военное время в горячих точках, так и в мирное время в борьбе за оперативную и достоверную информацию. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается начиная с 1991 года по инициативе Союза журналистов России.