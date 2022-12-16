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Соцсфера

Работники с гражданско-правовым договором начнут получать больничные

Правительство России утвердило порядок начисления больничных для работающих по гражданско-правовым договорам, такие сотрудники будут включены в систему обязательного социального страхования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«С 2023 года страховые права по обязательному социальному страхованию начнут формироваться и у тех граждан, кто выполняет работы или услуги по гражданско-правовым договорам, работает по договорам авторского заказа или является исполнителем по договорам отчуждения авторских прав. Это даст возможность таким сотрудникам получать оплачиваемые больничные, выплаты в связи с беременностью и родами, по уходу за ребёнком до полутора лет», — пояснили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что право на пособие по обязательному социальному страхованию возникает у тех граждан, которые заключили гражданско-правовой договор и имеют страховые отчисления не меньше сумм, выплачиваемых с МРОТ. В 2022 году этот показатель составлял 4 833,72 рубля. Также учитываются и взносы, которые уплачивались с трудовых договоров.

Как пояснили в пресс-службе, Социальный фонд будет перечислять выплаты по больничным напрямую россиянам на основании электронного больничного. И для занятых по гражданско-правовым, и для работающих по трудовым договорам граждан минимальные и максимальные размеры пособий одинаковые. Порядок расчёта пособия такой же, как и по трудовым договорам.

Отмечается, что в случае, если россиянин работает по гражданско-правовым договорам, заключённым сразу с несколькими компаниями, пособия назначаются и выплачиваются ему страховщиком по договору с одним из работодателей по выбору самого сотрудника.

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