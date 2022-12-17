«КофеШкола» может завоевать «Народное признание – 2022»

15:29, 17 декабря 2022, ПАИ

Школа программирования и цифровых технологий для детей и взрослых агентства интернет-маркетинга CoffeeStudio «КофеШкола» претендует на получение общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Школа выдвинута на соискание награды в номинации «Сервис».

Образовательный проект «КофеШкола» появился в связи с быстро растущей потребностью в IT-специалистах на digital-рынке. У «КофеШколы» есть образовательная лицензия, поэтому здесь не только проводят курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, но и выдают документы об образовании.

Преподаватели «КофеШколы» — практикующие программисты, разработчики, маркетологи. Лучшим ученикам помогают трудоустроиться, а некоторых принимают в штат CoffeeStudio.

Для взрослых в школе открыты курсы программирования, веб-разработки, графического дизайна, 3D-моделирования, интернет-маркетинга. Пожилых людей в «КофеШколе» обучают компьютерной грамотности и безопасности в Интернете.

Для детей проводятся курсы программирования игр, цифровой грамотности, графического дизайна, 3D-моделирования, видеоблогинга, изучения топовых языков программирования, создания искусственного интеллекта и подготовки к ЕГЭ по информатике. Практикующие психологи проводят тренинги для детей по развитию творческого и логического мышления, а также по безопасному поведению как в Сети, так и в обычной жизни — на улице, в школе, учат противостоять буллингу.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.