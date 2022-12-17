«КофеШкола» может завоевать «Народное признание – 2022»
Школа программирования и цифровых технологий для детей и взрослых агентства интернет-маркетинга CoffeeStudio «КофеШкола» претендует на получение общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Школа выдвинута на соискание награды в номинации «Сервис».
Образовательный проект «КофеШкола» появился в связи с быстро растущей потребностью в IT-специалистах на digital-рынке. У «КофеШколы» есть образовательная лицензия, поэтому здесь не только проводят курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, но и выдают документы об образовании.
Преподаватели «КофеШколы» — практикующие программисты, разработчики, маркетологи. Лучшим ученикам помогают трудоустроиться, а некоторых принимают в штат CoffeeStudio.
Для взрослых в школе открыты курсы программирования, веб-разработки, графического дизайна, 3D-моделирования, интернет-маркетинга. Пожилых людей в «КофеШколе» обучают компьютерной грамотности и безопасности в Интернете.
Для детей проводятся курсы программирования игр, цифровой грамотности, графического дизайна, 3D-моделирования, видеоблогинга, изучения топовых языков программирования, создания искусственного интеллекта и подготовки к ЕГЭ по информатике. Практикующие психологи проводят тренинги для детей по развитию творческого и логического мышления, а также по безопасному поведению как в Сети, так и в обычной жизни — на улице, в школе, учат противостоять буллингу.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.