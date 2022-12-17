Фотосалон «Зоркий-Локня» пополнил список претендентов на получение премии «Народное признание»
Список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Сервис» пополнил фотосалон «Зоркий-Локня». Он работает в Локне уже почти 10 лет.
Фотосалон в феврале 2013 году Олег Петрунько. Работать он начинал как индивидуальный предприниматель с минимальным набором оборудования: фотокамера, принтер, пара зонтов. В 2021 году Олег Петрунько стал самозанятым, а в 2022 году принял участие в государственной программе содействия развитию малого и среднего предпринимательства, заключив социальный контракт на получение целевого финансирования для приобретения оборудования для фотоателье.
В фотосалоне можно распечатать фотографии, сделать фото на документы, копировать документы. Также здесь предлагают услуги по компьютерной ретуши и дизайну фотографий, малой полиграфии, по проведению видеосъёмки.
Олег Петрунько опыт в фотоделе нарабатывал много лет, начиная с конца 80-х годов прошлого века, когда пришёл работать в местную газету. «Давно понял основной принцип фотографии: главное – не глубина резкости, а глубина чувства», - отмечает он.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Фотосалон «Зоркий-Локня» пополнил список претендентов на получение премии «Народное признание»
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