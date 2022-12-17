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Общество

Фотосалон «Зоркий-Локня» пополнил список претендентов на получение премии «Народное признание»

Список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Сервис» пополнил фотосалон «Зоркий-Локня». Он работает в Локне уже почти 10 лет.

Фото предоставлено автором заявки

Фотосалон в феврале 2013 году Олег Петрунько. Работать он начинал как индивидуальный предприниматель с минимальным набором оборудования: фотокамера, принтер, пара зонтов. В 2021 году Олег Петрунько стал самозанятым, а в 2022 году принял участие в государственной программе содействия развитию малого и среднего предпринимательства, заключив социальный контракт на получение целевого финансирования для приобретения оборудования для фотоателье.

В фотосалоне можно распечатать фотографии, сделать фото на документы, копировать документы. Также здесь предлагают услуги по компьютерной ретуши и дизайну фотографий, малой полиграфии, по проведению видеосъёмки.

Олег Петрунько опыт в фотоделе нарабатывал много лет, начиная с конца 80-х годов прошлого века, когда пришёл работать в местную газету. «Давно понял основной принцип фотографии: главное – не глубина резкости, а глубина чувства», - отмечает он.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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