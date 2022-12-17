В Порхове начинается продажа живых елей

17:56, 17 декабря 2022, ПАИ

В Порхове начинается продажа живых елей к Новому году, сообщил паблик «Дом торговли г. Порхова».

Так, с 23 декабря на территории магазина «Комфорт» будет проводиться продажа живых лесных красавиц, а с 26 декабря возле Дома торговли откроется традиционный ёлочный базар.