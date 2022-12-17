76-ая гвардейская дивизия ВДВ поблагодарила «Псковпассажиравтотранс» за помощь

20:04, 17 декабря 2022, ПАИ

Предприятие «Псковпассажиравтотранс» закупило и передало бойцам 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гуманитарную помощь.



В редакции ПАИ попытались понять, что находится в коробках. Судя по фото, военные получили в подарок электробензопилу и четыре электрогенератора.

Десантники уже поблагодарили за помощь на странице своего паблика:



«Выражаем огромную благодарность коллективу ГППО «Псковпассажиравтотранс» оказавшим посильную помощь десантникам артиллеристам. Посещение музея части это самое малое чем Вас можем отблагодарить. Спасибо Вам!»