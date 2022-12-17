В великолукской школе №9 прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

20:24, 17 декабря 2022, ПАИ





На территории великолукской школы №9 состоялась ежегодная военно-патриотическая игра «Зарница». В эстафетах на скорость и ловкость приняли участие 5 команд учащихся 5-6 классов. Об этом сообщили в редакции газеты "Великолукская правда. Новости".



«Мероприятие проходит в рамках патриотического воспитания, чему в нашей школе отводится очень много времени. Цель «Зарницы» – воспитание здорового духа и патриотического настроения нашей молодежи. Сегодня, я считаю, самое главное воспитать настоящего патриота нашей Родины» – рассказала директор школы Наталья Николаевна Коробова.



Игрокам необходимо было пройти семь этапов: интеллектуальную викторину, переправу через обручи, прохождение полосы препятствий, метание гранаты в цель, стрельбу из пневматической винтовки, ходьбу на лыжах и перевозку пострадавшего на санях.



По итогам игры, самой быстрой оказалась команда 6 «А» класса. Второе место заняли ученики 6 «Б», третье – ученики 5 «В» класса.