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Общество

В великолукской школе №9 прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

Полоса препятствий. Фото Великолукская правда. Новости



На территории великолукской школы №9 состоялась ежегодная военно-патриотическая игра «Зарница». В эстафетах на скорость и ловкость приняли участие 5 команд учащихся 5-6 классов. Об этом сообщили в редакции газеты "Великолукская правда. Новости".

«Мероприятие проходит в рамках патриотического воспитания, чему в нашей школе отводится очень много времени. Цель «Зарницы» – воспитание здорового духа и патриотического настроения нашей молодежи. Сегодня, я считаю, самое главное воспитать настоящего патриота нашей Родины» – рассказала директор школы Наталья Николаевна Коробова.

Игрокам необходимо было пройти семь этапов: интеллектуальную викторину, переправу через обручи, прохождение полосы препятствий, метание гранаты в цель, стрельбу из пневматической винтовки, ходьбу на лыжах и перевозку пострадавшего на санях.

По итогам игры, самой быстрой оказалась команда 6 «А» класса. Второе место заняли ученики 6 «Б», третье – ученики 5 «В» класса.

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