Не работать сегодня советует народный календарь

09:01, 18 декабря 2022, ПАИ

18 декабря отмечается память преподобного Саввы Освящённого. Он родился в V веке в Каппадокии в семье благочестивых христиан. В восьмилетнем возрасте Савва начал учиться в монастыре Святой Флавианы, где очень быстро постиг грамоту и полюбил Священное Писание. В 17 лет, несмотря на просьбы родителей вернуться в мир, Савва принял монашеский постриг.

Савва провёл в монастыре 10 лет, проводил время в молитвах, усиленно постился и за своё благочестие был удостоен дара чудотворения. Позже монах отправился в Иерусалим и поселился в расположенном неподалёку от города монастыре, известном своим строгим уставом. Спустя три года Савва затворился в пещере, где провёл пять лет.

За жизнью инока следил преподобный Евфимий, который наставлял Савву в христианских добродетелях. Когда Евфимий скончался, Савва поселился близ обители преподобного Герасима Иорданского. Вскоре вокруг него начали собираться ученики — так возникла Великая Лавра. После того как иноки получили знак свыше — увидели огненный столп, они устроили в своей пещере церковь.

В дальнейшем преподобный Савва основал ещё несколько обителей. По его молитвам были явлены многие чудеса: например, однажды среди Лавры забил источник. Савва также обладал даром исцелять больных и бесноватых.

На Руси в прежние времена говорили, что Савва продолжает Варварину работу — морозит реки и озёра, укрепляя зимние дороги и переправы. Об этом существовала поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь, иначе может случиться беда на зимней дороге.

Кроме того, на Савву не полагалось работать. Этот день лучше было провести в молитвах и богоугодных разговорах, чтобы не обижать преподобного.

На Руси умели определять погоду не выходя из избы. На Савву это можно было сделать по огню в печи: если он красный, а поленья трещат — значит, на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком — ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле — можно было ждать снегопада.