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Общество

Международный день мигранта отмечают сегодня

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, сообщает calend.ru.

Спустя 10 лет, 4 декабря 2000 года, Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день мигранта и постановила отмечать его ежегодно 18 декабря (резолюция 55/93). Такое решение было принято в связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всём мире значительно возросло.

В резолюции также предложено всем государствам – членам ООН, правительственным и неправительственным организациям отмечать Международный день мигранта на основе деятельности по распространению информации о правах человека и основных свободах мигрантов, обмена опытом и разработки мер обеспечения их защиты.

Миграция всегда была частью жизни всего мирового сообщества. С незапамятных времён люди перемещаются в поисках новых возможностей и лучшей жизни. Изменение климата, демографические факторы, нестабильность, растущее неравенство и стремление людей к лучшей жизни, а также неудовлетворённые потребности на рынках труда — всё это означает, что миграция будет сохраняться. Факты свидетельствуют о том, что мигранты повсеместно обогащают общества с экономической, социальной и культурной точек зрения. Тем не менее во всём мире растёт враждебность по отношению к мигрантам.

Поэтому такое явление, как миграция, привлекает всё больше внимания общественности. Согласно оценкам экспертов, общая численность международных мигрантов увеличилась со 175 миллионов человек в 2000 году до 281 миллиона в 2020 году, что составляет 3,6 % мирового населения. Каждый тридцать пятый житель планеты является мигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны. Каждый десятый мигрант моложе 15 лет. Большинство мигрантов проживает в Европе (82 миллиона) и Азии (84 миллиона).

Непредсказуемость, чрезвычайность и сложность задач, связанных с процессом миграции, требуют слаженных действий и сотрудничества между регионами и странами. ООН играет активную роль в этой области, способствуя построению диалога и взаимодействия между странами и регионами, а также поощряя обмен опытом и расширение возможностей в сфере сотрудничества.

19 сентября 2016 года Генеральная Ассамблея приняла ряд обязательств в ходе первого в истории заседания высокого уровня по вопросам беженцев и мигрантов с тем, чтобы укрепить меры защиты беженцев и мигрантов. Эти обязательства содержатся в Нью-Йоркской декларации. В ней выражается политическая воля мировых лидеров, направленная на спасение жизней, защиту прав человека и справедливое распределение ответственности на глобальном уровне. 10 декабря 2018 года на Межправительственной конференции в Марракеше (Марокко) представители 164 государств одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

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