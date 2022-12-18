Концерт в поддержку российских военных состоится в Великих Луках

09:34, 18 декабря 2022, ПАИ

Митинг-концерт «Сильный народ — сильная Россия!» в поддержку российских военнослужащих на площади Матросова в Великих Луках пройдёт 18 декабря в 12:00. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Организатором акции выступает Псковское областное общественное движение «Народно-патриотический молодёжный фронт». Как отмечают организаторы, жители и гости Великих Лук, представители власти и общественных объединений покажут, что у солдат, защищающих интересы страны, есть надёжный тыл.

Перед участниками митинга-концерта выступят творческие коллективы Великих Лук, которые исполнят патриотические песни о России.