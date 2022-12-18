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Общество

Морозный день ожидает псковичей сегодня

18 декабря в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, сообщает официальный Telegram-канал региона. Будет дуть юго-западный ветер до 3-8 метров в секунду.

Температура по области днём от -4 до -9 градусов, ночью от -12 до -17 градусов, местами до -21 градуса. Атмосферное давление выше нормы.

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