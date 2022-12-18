С 19 декабря Роспотребнадзор откроет горячую линию о качестве продуктов

17:00, 18 декабря 2022, ПАИ

Роспотребнадзор с понедельника откроет горячую линию по вопросам качества пищевых продуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В период с 19 по 30 декабря 2022 года Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства также ответят на вопросы о требованиях к маркировке и помогут оформить претензию в адрес продавца, пояснили в пресс-службе. «Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора, а также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43», — уточнили в ведомстве.