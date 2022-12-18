Каток открылся во дворе школы в Пушкинских Горах

17:25, 18 декабря 2022, ПАИ

Во дворе школы имени Александра Пушкина в Пушкинских Горах открылся каток, сообщает газета «Пушкинский край».

Собравшихся на открытии приветствовала директор школы Оксана Филиппова. По её словам, традиция открывать каток существует в Пушкиногорском районе более 10 лет.

«Мы рады, что у нас есть возможность предоставить нашим детям и родителям возможность провести на катке время с пользой. Хочу выразить слова признательности тем неравнодушным людям, которые помогли подготовить каток для всех нас. Прежде всего это Алексей Яковлев, временно исполняющий полномочия главы Пушкиногорского района, Александр Афанасьев, глава администрации городского поселения «Пушкиногорье», Алексей Быковский, начальник отдела по спорту. Благодарю всех, кто помог с организацией, расчисткой площадки, уборкой снега», — отметила Оксана Филиппова.

Впереди зимние каникулы, и каток возле средней школы будет местом, где ребята смогут и покататься на коньках, и сыграть в хоккей. Площадка будет открыта каждый день до 21:00.